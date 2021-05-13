中國12日新增確診9例 皆為境外移入
中國官方發布，12日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例9例，全部來自境外。
根據中國國家衛健委官網，12日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，均為境外移入病例，其中：上海2例，廣東2例，天津1例，內蒙古1例，山東1例，四川1例，陝西1例。
境外移入現有確診病例269例，累計確診病例5810例。
12日，新增無症狀感染者14例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者317例。
截至12日24時，中國大陸現有確診病例291例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬808例。累計追蹤到密切接觸者101萬3232人，尚在醫學觀察的密切接觸者5489人。
香港特別行政區累計確診1萬1814例，其中死亡210例；澳門特別行政區累計確診49例，已全數出院。
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