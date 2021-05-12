香港政黨籲調整對台防疫措施

中央社 / 香港12日電

針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例近日在台灣突然增多，有香港政黨今天要求港府調整台灣旅客入境的防疫措施。

因應香港疫情趨緩，港府上週宣布，自14日起，中國大陸、台灣和澳門旅客入境後的居家隔離日期將由現在的14天減少至7天，但同時要進行7天自我監察及抵港後第12天接受病毒檢測。

民主建港協進聯盟的立法會議員兼衞生事務發言人蔣麗芸今天發出新聞稿表示，台灣最近疫情反彈，促請港府重新調整台灣旅客的入境防疫安排，避免成為病毒輸入的缺口。

她建議港府規定台灣抵港人士一律到指定酒店隔離一段時間，而非居家隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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