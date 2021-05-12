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直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

中國11日新增16例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北12日電

中國11日新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，11日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，都是境外移入病例，分別為廣東8例、上海3例，而江蘇、浙江、山東、四川，陝西各有1例。

境外移入現有確診病例279例，現有疑似病例1例。累計確診病例5801例，累計治癒出院病例5522例，無死亡病例。

無症狀感染者新增11例，都是境外移入。當日轉為確診病例4例、解除醫學觀察6例，尚在醫學觀察的無症狀感染者319例，境外移入占其中313例。

截至5月11日24時，中國大陸現有確診病例302例，累計治癒出院病例8萬5861例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬0799例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者101萬2946人，尚在醫學觀察的密切接觸者5766人。

香港特別行政區累計確診1萬1812例，其中出院1萬1503例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診49例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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