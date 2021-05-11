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港特首：疫情穩定 已連4天沒本地傳播

中央社 / 香港11日電
香港行政長官林鄭月娥。美聯社
香港行政長官林鄭月娥。美聯社

香港今天只有一宗海外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）個案，已連續4天沒有本地傳播病例，行政長官林鄭月娥稱疫情穩定，變種病毒沒有在社區爆發。

林鄭月娥今早向媒體公布了以上數字。

自去年11月起，本地爆發第四波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，期間一度每天有超過百宗病例，上月中還出現變種病毒，令人憂慮疫情再度惡化。

由於疫情穩定，林鄭月娥宣布本地學校自24日起恢復全校半日面授課堂。此前，本地中小學只能就個別班級提供半日課程，一些學生必須輪流赴校上課。

林鄭月娥同時公布，不會推行外籍移工申請簽證時必須先接種疫苗的規定。

新冠肺炎 COVID-19

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