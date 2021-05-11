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中國10日新增14例新冠肺炎 皆境外移入

中央社 / 台北11日電

中國10日新增14例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎），都是境外移入病例，分別為上海4例、四川4例、福建2例、湖南1例、廣東1例、重慶1例、陝西1例。

中國國家衛生健康委員上午在官網通報，10日0至24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，內蒙古另新增1名境外移入的疑似病例。

目前境外移入現有確診病例279例，現有疑似病例2例。累計確診病例5785例，累計治癒出院病例5506例，無死亡病例。

無症狀感染者新增25例，都是境外移入。當日轉為確診病例4例、解除醫學觀察22例。尚在醫學觀察的無症狀感染者318例，境外移入占312例。

截至5月10日24時，中國大陸現有確診病例302例，累計治癒出院病例8萬5845例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬783例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者101萬2557人，尚在醫學觀察的密切接觸者5848人。

香港特別行政區累計確診1萬1811例（出院1萬1496例，死亡210例）；澳門特別行政區累計確診49例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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