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譚德塞批疫苗外交 中國擬加入全球疫苗供應

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 世衛組織負責人譚德塞周一 (5月10日) 抨擊疫苗外交，表示各國利用新冠疫苗獲得競爭優勢。他說：「疫苗外交不是合作......我們不能通過競爭來戰勝這種大流行病。」

譚德塞提到，俄羅斯和中國等國家向急需疫苗的國家捐贈了大量本國生產的Covid疫苗，是為了換取市場准入和影響力。他譴責不該在需要「「明確和純粹的合作」時進行「地緣政治操作」。

他說：「如果你為資源而競爭，或者如果你為地緣政治優勢而競爭，那麼病毒就會獲得優勢。」

自2019年底新冠病毒出現以來，這場大流行病已造成近330萬人死亡，擾亂了正常生活，破壞全球經濟。譚德塞表示，雖然全球病例數量趨於平穩，但數字「高到讓人無法接受」，並指出，僅在上周，全球就有超過540萬個新病例和近9萬人死亡的報告，特別是在印度，數字仍在飆升。

雖然快速的疫苗接種計劃使一些富裕國家開始向正常化邁進，但新冠病毒在許多國家肆虐，人們對全球疫苗不平等的擔憂也在增加。

他說：「低收入和中低收入國家佔世界人口的47%，但只獲得了世界疫苗的17%......糾正這種全球不平衡是解決方案的一個重要部分。」

中國加大全球疫苗計劃參與

全球疫苗免疫聯盟 (GAVI)發言人周一 (5月10日)表示，GAVI正在與包括中國國藥集團在內的新冠疫苗制造商進行談判，以擴大“新冠肺炎疫苗實施計劃”（COVAX）管道並確保分配的劑量。

COVAX計劃由全球疫苗免疫聯盟和世衛組織聯合實施，為世界上最貧窮的人提供新冠疫苗，但該計劃遇到了重大供應問題。迄今為止，由印度血清研究所制造的阿斯利康針劑佔了推出的大部分劑量，但由於印度疫情大爆發，當局限制了出口。

發言人對路透社表示，GAVI代表COVAX，正在與包括國藥集團在內的幾家制造商進行對話，以進一步擴大和豐富產品組合，確保基金參與者能夠獲得更多疫苗劑量。

她在提到美國疫苗制造商時補充說：「繼Moderna和Novavax的新公告之後，我們將繼續在適當的時候提供有關任何新交易的更新信息。」

Novavax6日表示，已與GAVI達成協議，向參與COVAX項目的國家生產和分發3.5億劑新冠疫苗。GAVI上周則表示，Moderna公司今年將向COVAX計劃提供3400萬劑新冠疫苗，明年將提供4.66億劑。GAVI繼續呼籲為COVAX募資，並在９日表示，至少需要在6月前增加17億美元以穩定2021年和2022年初的供應。

(路透社、法新社)

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