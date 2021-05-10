日本疫情續升溫 緊急事態延至5月底

為遏制新一波疫情擴散，日本政府7日宣布，東京都、大阪府等4都府縣的「緊急事態宣言」延長至5月底，並從12日起追加愛知縣及福岡縣。但8日數據顯示，日本47個都道府縣中，仍有15個地區的確診人數創歷史新高，其中疫情最嚴峻的大阪府，據政府資料顯示，目前每百萬人口新增死亡病例數是19.6人，高於印度的15.5人。

多地確診數創新高

根據《共同社》報導，日本從7日至9日，已連續3日新增確診數超過6000人，重症患者數則高達1144人。此外，自1月中旬以來，8日新增確診數首次超過7000人，且47個都道府縣中有15個地區的確診人數都創歷史新高，9日新增確診數則為6493人。

朝日新聞旗下雜誌AERA網路版8日報導，日本厚生勞動省相關人士說，日本政府資料顯示，目前每百萬人口新增死亡病例數，大阪府是19.6人，高於印度的15.5人、墨西哥的16.2人、美國的14.5人。

至於疫情最嚴峻的東京都與大阪府，根據《朝日新聞》報導，大阪9日新增874例確診、19人死亡。大阪府官員表示，最新的每日統計顯示，管轄內的感染總數、死亡人數分別達到8萬9612及1715人。厚生勞動省數據顯示，截至5月5日，由於醫院人滿為患，府內有1萬3423人檢測為陽性者被要求待在家中，這個數字為全國最高，與4週前相比，更增加了5.3倍。

另則《朝日新聞》報導指出，東京都9日新增1032例確診，單日新增確診數超過1000人。

延長緊急事態宣言

由於日本的疫苗推廣工作遠落後於其他國家，日本政府計劃在東京和大阪建立大型接種中心，由自衛隊的醫生及護士擔任職員。另外，日本政府在7日表示，將可放寬部分防疫限制，包括允許百貨商店營業至晚上8時，以及在人數有限制的情況下舉辦演唱會。但東京都知事小池百合子及大阪府知事吉村洋文都表示，他們將繼續要求大型商業設施保持關閉。

此外，《共同社》指出，為遏制奧運前的最新一波疫情，日本政府7日已決定讓東京都、大阪府、兵庫縣及京都府等4都府縣原定到11日的「緊急事態宣言」延長至5月底，並從12日起追加愛知縣及福岡縣；琦玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛媛縣及沖繩縣的「防止蔓延等重點措施」也延長至5月底，並追加北海道、岐阜縣及三重縣。

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