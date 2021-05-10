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世衛准緊急使用 中國國藥疫苗拚年產量30億劑

中央社 / 台北10日電
圖為新冠疫苗示意圖。路透
圖為新冠疫苗示意圖。路透

世衛已批准中國國藥研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗緊急使用，國藥因此加速擴產，將擴大年產量至30億劑。國藥還表示，預計今年底或明年初，達成中國10億人施打疫苗的目標。

中國國藥董事長楊曉明在接受環球電視網（CGTN）訪問時表示，國藥目前正同時處於廠房建設的第3階段，將大大提高產能，也與一些國家接觸，商談疫苗分包裝工作，預計將擴大年產量至30億劑。

他說，除了北京和武漢生物製品研究所，國藥還利用長春、蘭州、成都、上海等生物製品所，以及國藥中生生物技術研究所，持續擴大產能及分包裝能力。疫苗生產及供應正在加快，預計今年底或明年初，中國能夠建立10億人的免疫屏障。

楊曉明表示，目前國藥疫苗已在全球70個國家、地區及國際組織批准註冊上市或緊急使用，100多個國家及國際組織提出採購需求。

楊曉明指，國藥另一款重組2019冠狀病毒疾病疫苗，也正在河南臨床試驗中。

新冠肺炎 COVID-19

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