新冠地獄！印度醫護開救護車 把確診者屍體「直接丟河裡」

新冠肺炎的疫情仍持續在全球延燒，其中印度的單日確診數更突破41萬人、近4000人病歿，使當地火葬場根本來不及燒屍體，而日前網路上更傳出印度北部亞穆納河，竟然無端漂來12具遺體，經身份確認後發現這些遺體竟是附近村莊的確診者，對此就有目擊者表示，那是附近醫院的醫護人員開著救護車將遺體遺棄至此。

綜合《Mirror Now》與《NDTV》報導，日前發現12具遺體在北方邦的亞穆納河（Yamuna River）上漂流，都是確診新冠肺炎的死者，有些遺體火化到一半，有些則被裹屍布包著。據報導指出，住在亞穆納河沿岸的村民相信這條河會帶來好運，所以在傳統上會把死者託付給河流，所以平時看到一兩具遺體漂流很正常，但這是第一次看到這麼大量。

對此，也有目擊者指出，自己是看到有醫護人員開著救護車到河邊，直接將車上的遺體丟進河中。目前，當地警方已對涉案的醫院進行調查。此事件也反應了印度官方的確診、死亡數量確實被低估，許多偏遠的農村地方，眾多感染新冠肺炎的病患死亡後就遭投入河中，完全沒有被計算到病例之內。

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