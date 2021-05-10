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窮國疫苗荒 恐成變種病毒溫床

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
許多非洲國家至今仍無法取得或有效使用新冠肺炎疫苗。（網路截圖）
許多非洲國家至今仍無法取得或有效使用新冠肺炎疫苗。（網路截圖）

富國為公民儲備許多新冠肺炎疫苗，但窮國至今還是沒有疫苗。聯合國兒童基金會COVAX平台專員吉安·甘迪警告，疫苗缺乏地區可能成為變種病毒溫床；且目前等待疫苗的窮國確診數較低，專家認為，極有可能是確診數遭到低估的結果。

疫苗凸顯窮富國差距

自從新冠肺炎疫苗推出後，美國、歐盟等先進國家已優先取得了大量疫苗，並廣泛施打，且快速治癒國內的新冠肺炎確診者，但查德從事醫療工作的Djarma說，查德至今沒有疫苗，連醫療人員都沒有機會接種。

據美聯社報導，部分國家對AZ疫苗對於南非變種的保護力存疑，若想取得相對更受信賴的BNT疫苗，布吉納法索等非洲國家需要花更多時間與廠商製造商簽訂相關文書，並製定分銷計劃，如此將造成更大的等待空窗，但布吉納法索的一線醫療工作人員強調，「我們希望能像世界各地的其他醫療工作者一樣擁有疫苗」。

聯合國規劃COVAX計劃的初衷在於幫助中低收入國家獲得新冠肺炎疫苗，但海地官方說，因為缺乏AZ疫苗所需要的保存設施，不得不放棄從COVAX平台取得的疫苗，也同時表達對於AZ疫苗安全性的疑慮，且「更希望取得單劑疫苗。」

死亡、確診遭低估

金融快報則指出，在部分國家無法公平取得疫苗的情況下，即使部分國家廣泛接種、達到群體免疫，在未接種疫苗國家出現的變種病毒隨時可能使疫苗失效、帶來下一波疫情。

此外，有衛生官員指出，由於部分國家的醫療結構極為脆弱，且量能不足，因此這些國家很有可能低估了新冠肺炎的死亡與確診人數。比如位於非洲的查德，至今僅通報170起新冠肺炎死亡案例，遠遠低於其他國家動輒上萬的死亡數。

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