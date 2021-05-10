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中國9日新增新冠肺炎確診11例 皆境外移入

中央社 / 台北10日電

中國官方發布，9日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例11例，全為境外移入。

根據中國衛健委官網，9日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例，其中：上海4例，廣東2例，陝西2例，浙江1例，四川1例，雲南1例。

境外移入現有確診病例274例，現有疑似病例1例，累計確診病例5771例。

9日，新增無症狀感染者18例，均為境外輸入；尚在醫學觀察的無症狀感染者319例。

截至9日24時，中國大陸現有確診病例298例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬769例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者101萬2040人，尚在醫學觀察的密切接觸者5973人。

香港特別行政區累計確診病例1萬1807例，其中死亡210例；澳門特別行政區累計有49例，全數出院。

新冠肺炎 COVID-19

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