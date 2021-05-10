中國9日新增新冠肺炎確診11例 皆境外移入

四月以來，印度出現了新冠肺炎第二波疫情，目前錄得最高紀錄為單日40萬多人確診，患者總數已超過兩千萬。目前印度面臨醫療資源不足、醫院體系瀕臨崩潰邊緣，死亡率急速上升，陷入人道主義危機。世界各國已陸續提供協助，包括競爭對手的中國與宿敵巴基斯坦都伸出援手，但由於印度幅員廣大，且檢驗能量低下，有專家預測實際染疫人數可能是政府公布的數倍到十倍。照現在病患增長幅度，印度不久後恐超過美國，成為全球第一災區。

2021-05-10 12:12