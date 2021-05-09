孟國出現首例印度變種 延長關閉邊境

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
孟加拉8日首次發現印度新冠變種病毒的蹤跡。(photo by 網路截圖)
孟加拉8日首次發現印度新冠變種病毒的蹤跡。(photo by 網路截圖)

孟加拉日前出現首例印度變種，衛生專家警告，應加強疫苗接種。孟加拉疫情在近日逐漸緩和，但8日又首次發現印度新冠變種病毒的蹤跡，同時該國正面臨著疫苗短缺的窘境，衛生專家擔憂，若不施打疫苗以維持較低的感染率，恐會爆發新一波疫情。對此，政府宣布，關閉與印度邊境的時間再延長2週。

出現首例印度變種

根據《美聯社》報導，孟加拉衛生當局8日表示，首次在國內發現印度變種病毒。前一段時間以來，南非變種病毒在孟加拉的新冠病毒測序樣本中占絕大多數，令人擔憂的是，變種病毒的傳播力更強，第一代新冠疫苗對變種病毒的效力可能降低。

孟加拉兒童健康研究基金會的科學家Senjuti Saha說：「現在應該接種疫苗，保持較低的感染率並確保此處（孟加拉）不會出現新的變種病毒。」然而，印度為應對確診人數持續飆升的危機，已禁止疫苗出口。到6月時，印度應提供孟加拉3000萬劑疫苗，但目前僅提供700萬劑，且自2月以來，已暫停進一步出貨。

由於擔心疫苗短缺，孟加拉政府上個月底已停止民眾註冊第一劑疫苗的施打，第二劑疫苗的施打也受到阻礙。孟加拉國內現有1.6億人正急切尋求獲取疫苗的新途徑，並試圖引進俄羅斯和中國的技術並在國內生產疫苗。孟加拉預計下週將從北京政府獲取50萬劑疫苗，並且還尋求美國的幫助。

擔憂爆發新疫情

孟加拉雖然不對印度民眾開放邊境，但貿易仍持續，而孟加拉的病毒基因測序工作很少，這代表很容易出現盲點。因此，孟加拉流行病學家Alamgir表示，不能排除印度變種病毒在孟加拉爆發的可能。根據《路透社》報導，孟加拉4月底關閉與印度的邊境，原為期2週，但仍繼續貿易往來，政府如今決定再延長2週。

孟加拉的第二波疫情約在1個月前達到頂峰，之後每日確診人數持續下降，8日新增1285例確診、45人死亡。根據統計，孟加拉累計確診人數達77萬2127人、1萬1878人死亡。

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