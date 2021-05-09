放棄專利不夠 歐籲美讓疫苗出口

放棄專利不是疫情特效藥，美國應盡快開放新冠肺炎疫苗出口！日前美國表態支持新冠肺炎疫苗專利讓渡，但隨後引起了藥廠與德國的反彈，歐盟也在8日指出，窮國也無法生產疫苗，富國應積極捐贈疫苗給窮國，而美國也應解除對疫苗與相關原料的禁令，方能加速疫苗生產。

開放原料出口是關鍵

美聯社報導指出，馬克宏與其他歐盟領導人堅持認為，要增加疫苗產量，首先必須通過改建各地工廠來提高疫苗生產能力，以便各國通過技術轉讓迅速開始生產疫苗，且先進國家也應該增加對較貧窮國家的疫苗捐贈，僅談論專利豁免，並不會使大國更積極的捐贈疫苗。

隨著歐盟的各國領導人紛紛呼籲美國總統拜登增加美國疫苗出口，以期遏制全球新冠肺炎危機，並強調出口疫苗才是疫情解方。法國總理馬克宏更指出，在此時此刻討論智慧財產權歸屬是重大錯誤，美國疫苗出口和及生產原料的相關禁令才是阻礙疫苗產量的關鍵。

放棄專利反惹議

日前率先提出反對意見的德國總理安格拉·默克爾持有眾多大型製藥公司，他指出，在此刻剝奪藥廠的專利權，將使藥廠對於開發疫苗趨於消極，不利於藥廠開發適應變種病毒的疫苗。

目前新冠肺炎疫苗的生產主力廠商阿斯利康、輝瑞與嬌生也反對美國表態放棄專利的選擇，但CNBC報導指出，WHO秘書長譚德塞仍持續呼籲G7國家跟隨美國、暫時放棄疫苗專利，並強調此舉將有助於促進疫苗在全球的公平分配。

此外，據經濟時報報導，美國於WHO宣布支持放棄疫苗專利後，各大製藥廠的股價遭到重挫，但拜登的首席貿易顧問凱瑟琳·泰強調，這是全球性健康危機下所採取的特殊措施，也代表著世界上任何製藥商都可以製造「仿製」疫苗，而不必擔心會因侵犯知識產權而被起訴。

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