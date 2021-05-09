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心碎影片瘋傳！印度婦呼吸困難送院 2女兒輪流人工呼吸仍不治

香港01 / 凱薩琳
印度1名婦人因呼吸困難送院，2名女兒不顧被感染新冠肺炎的風險，輪流替媽媽做人工呼吸。 圖／影片截圖
印度1名婦人因呼吸困難送院，2名女兒不顧被感染新冠肺炎的風險，輪流替媽媽做人工呼吸。 圖／影片截圖

印度新冠肺炎確診數字屢創全球單日新高，當地政府證實發現3,532種變異新冠病毒，疫情恐變得更糟。第二波疫情癱瘓當地的醫療系統，床位及氧氣短缺問題嚴重，北方邦更有法院直言，因醫用氧氣供應不足導致死亡「是相當於種族滅絕的犯罪行為」。數天前一段令人心碎的短片在印度網上瘋傳，片中1名婦人因呼吸困難送院，但未能取得氧氧供應作急救，2名女兒冒着感染風險，拼命替瀕危的媽媽進行人工呼吸試圖搶救，可惜婦人終返魂乏術。

早前印度瘋傳1段約半分鐘的影片，拍攝地點是北方邦巴赫賴奇（Bahraich）某政府醫院內，片中婦人因呼吸困難被送院急救，但其身旁未見有供氧設備，2名相信已成年的女子守在病人身旁，狀似心急如焚，穿着紅衣的女子不顧感染風險，除下口罩俯身替病人不斷做人工呼吸，片中可見病房內還有其他病人及家屬。據了解，2名女子是病人的女兒，該對姊妹為救媽媽，曾不顧被感染風險，輪流替媽媽做人工呼吸，惜婦人最終不治。

據當地傳媒報道，片中可聽到有人投訴氧氣不足及醫院人手短缺。事後當地官員及資深的醫生主動聯絡家屬，並替死者進行檢測。該間政府醫院的急症室主任阿里（Ahtisam Ali）回應查詢時指，婦人送院時出現不斷氣促狀況，醫生剛開始替她治療，婦人已經撐不住去世了。院長亦指婦人送到急症室時，家屬稱她已奄奄一息，情況危殆，又透露婦人死去不久後，該對姊妹情緒激動下替母親進行人工呼吸，他又同時澄清醫院沒有氧氣短缺的問題。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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