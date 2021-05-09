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以色列駐台代表：以色列疫情從每天1萬降到100例

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
以色列駐台代表日前到台中說，以色列雖然也受到新冠肺炎影響，但以色列政府去年12月開始替人民施打疫苗後，人民疫苗接種率已超過50%，確診數也從原本每天1萬例，下降至100例。 歐新社
以色列駐台代表日前到台中說，以色列雖然也受到新冠肺炎影響，但以色列政府去年12月開始替人民施打疫苗後，人民疫苗接種率已超過50%，確診數也從原本每天1萬例，下降至100例。 歐新社

以色列駐台代表日前到台中說，以色列雖然也受到新冠肺炎影響，但以色列政府去年12月開始替人民施打疫苗後，人民疫苗接種率已超過50%，確診數也從原本每天1萬例，下降至100例。

以色列駐台代表柯思畢與夫人日前到台中作疫情和學術交流，靜宜大學蓋夏圖書館二樓有展示各種以色列發明，駐台代表感謝靜宜大學協助，讓以色列發明能在靜宜大學校園內推廣。

交流過程中，駐台代表說，以色列雖受到新冠肺炎影響，但是以色列政府去年12月開始為人民注射美國輝瑞和德國BNT疫苗後，目前所有人民注射疫苗率超過50%，確診數從原本每天1萬例，降到100多例，他說以色列全面解封時期應該很快來臨，他說台灣是對以色列友善國家，他特別拜訪，也實地了解靜宜大學科系和運作模式，作為將來交換學生時的參考。

新冠肺炎 COVID-19

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