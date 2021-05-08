香港調查變種病毒疫情 指向外籍情侶瞞報行程
香港近期爆發COVID-19變種病毒本土疫情，據港媒報導，官方調查指向一對外籍情侶涉嫌瞞報行程，導致疫情出現三代傳播，迄今已有8人確診。當局不排除對他們提出檢控並拘捕。
綜合大公文匯網、香港電台報導，這波本土變種病毒疫情的首例是自杜拜返港的29歲印度裔男子，與他同居的是任職護士的30歲菲律賓籍女子。
最新調查發現，在10例本土變種病毒病例中，8例與印度男子有關，包括印度男本人及其女友、3名菲傭，以及其中一名菲傭的女僱主與僅10個月大的女嬰；女友的媽媽也在昨天確診。
據報導，這對外籍情侶確診後，並未向衞生署全面報告行蹤，直至3日才以「擠牙膏」方式逐步透露行蹤，涉及銀行、多處餐廳、親友聚會與生日派對。其後，導致多棟大廈逾2000居民陸續遭封區強制檢測，並送往檢疫中心隔離21天。
報導稱，當局正調查這對情侶與相關人士，不排除會有拘捕行動。據了解，警方借調衞生署的人員，正調查有關個案，包括會錄取口供。
衞生防護中心昨天表示，會跟進是否有人刻意隱瞞，如果有證據，可能會作出檢控。
報導引述執業大律師陸偉雄稱，根據「預防及控制疾病條例」，確診者如蓄意隱瞞行蹤，屬違法行為，一經定罪最高可罰款港幣一萬元及監禁6個月。
據官方通報，香港今天新增確診5例，全部為境外移入，沒有變種病毒病例；本土變種病毒疫情持續多日首度掛零。
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