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中國新增7例確診 都是境外移入

中央社 / 台北8日電

官方通報，中國大陸昨天新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會官網今天公布，7日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例7例，均為境外移入病例（上海2例，天津1例，浙江1例，湖南1例，重慶1例，陜西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為境外移入病例（均在上海）。

截至7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診300例，累計治癒出院8萬5810例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬746例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者101萬671人，尚在醫學觀察的密切接觸者5769人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1801例，其中有210人死亡；澳門特區49例，全已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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