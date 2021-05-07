德國發出聲明 拒絕美國暫停放棄新冠疫苗專利提議

德國政府發言人在一份聲明中表示，美國關於取消COVID-19疫苗專利保護的建議對整個疫苗生產有重大影響，而「保護知識產權是創新的源泉，未來也必須如此」。

聲明強調，柏林支持旨在讓世界上盡可能多的人獲得疫苗的 COVAX倡議（COVID-19 Vaccines Global Access），但「擴大疫苗使用範圍的主要障礙是生產能力和質量要求，而不是知識產權。」聲明還指出，世界貿易組織（WTO）的相關討論正在進行中。

低收入國家疫苗嚴重缺乏

5月5日，美國首席貿易代表戴琪表示，華盛頓支持暫時放棄新冠疫苗專利權，反映出美國政策的重大轉變。歐盟委員會主席馮德萊恩繼而表示對此提議「持開放態度」。早在2020年10月，印度和南非就曾向世貿組織提議，暫停新冠相關藥劑的知識產權效力，但該倡議受到包括美國在內的新冠疫苗產地國的一致拒絕。今年4月，世貿組織指出，在全世界使用的7億劑疫苗中，只有0.2%是在低收入國家接種的。這一不平衡的致命後果目前在世界第二大人口大國印度得到了充分展示。

不過，貿易專家估計，世貿組織關於取消新冠疫苗專利保護的談判可能需要數月時間。鑑於德國政府反對美國有關放棄新冠疫苗專利保護的提議，該構想能否獲得足夠國際支持並真正兌現被打上了問號。

疫苗制造商輝瑞公司首席執行官阿爾伯特．伯拉（Albert Bourla）表示，他的公司完全不贊成放棄新冠疫苗專利。業界認為，如果研發的背後缺少利潤激勵，製藥商將來可能不會積極地投入疫苗研發。

美國計劃開放疫苗原材料貿易

除了支持暫時取消新冠疫苗專利外，美國還計劃開放用於制造疫苗的原材料的貿易。在最近因阻止此類出口而受到批評之後，美國貿易代表戴琪5月5日說，美國政府將「努力增加生產這些疫苗所需的原材料」。

德國藥廠Curevac近期表示，它無法從美國獲得某些材料的供應。幾天前，世界上最大的疫苗制造商--印度血清研究所呼籲美國總統拜登介入。該公司首席執行官阿達爾．波納瓦拉（Adar Poonawalla）在推特上寫道：「尊敬的@POTUS，如果我們要真正團結起來戰勝這種病毒，我代表美國以外的疫苗行業，謙卑地請求您解除禁止原材料出口到美國以外的禁令，以便疫苗生產能夠加速。」

美國在出口疫苗成分方面並沒有真正實行禁運，但拜登和前任特朗普一樣援引了《國防生產法》。該法雖然沒有明令禁止出口，但讓美國政府有優先購買本國制造的某些產品的權利。美國官員此前一直淡化該法律對全球疫苗生產的可能影響。

原材料的短缺並不令人驚訝，因為制藥業預計今年的疫苗產量將翻一番，達到100億劑。早在今年3月，生產廠家就開始報告原材料、關鍵消耗品，甚至疫苗生產所需設備出現短缺。

經合組織2018年的數據顯示，原料和相關器材生產在全球範圍內密切交織。中國在玻璃儲存瓶的生產中佔主導地位，美國在注射器生產中領先。法國是山梨醇等某些穩定劑的主要生產國，德國是疫苗防腐劑生產大國，在生產運輸儲藏某些疫苗所需的干冰方面，荷蘭具有領先地位。

(據法新社、路透社）

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