快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度父染疫亡女悲痛欲絕 火化一半跳火堆悲喊：你是我的一切

香港01 / 凱薩琳／報導
印度染疫死亡人數不斷攀升，圖為5月5日在加德滿都的火葬場上，身穿個人防護設備服的工人努力擴大火葬場。（法新社）
印度染疫死亡人數不斷攀升，圖為5月5日在加德滿都的火葬場上，身穿個人防護設備服的工人努力擴大火葬場。（法新社）

具高傳播力的雙重變種病毒在印度擴散，全國疫情失控，昨日（5日）確診數字再破全球單日感染紀錄，在24小時內新增逾41萬宗，累計23萬人死亡。日前當地1名父親不幸染疫身亡，其34歲幼女悲痛欲絕，在火葬場看着父親遺體被火化時，她突然跳進火堆中，幸好其姊奮不顧身把她救出。幼女全身至少七成皮膚燒傷，目前情況嚴重留院搶救中。

綜合印度媒體報導，本月2日在拉賈斯坦邦巴爾梅爾縣（Barmer）73歲老伯達摩達達斯（Damodardas Sharda）因染疫送院接受治療，但因病情太嚴重，2日後老伯終不幸離世。院方按照既定程序，將老伯的遺體交回家屬進行火葬。

老伯沒有兒子，只有3名女兒，他們在火葬場送別父親，怎料儀式舉行時，幼女錢德拉（Chandra Kala）突然情緒激動，縱身一跳躍入火堆，幸好其姊衝前把她拉出來，並轉送到久德浦爾（Jodhpur）的醫院搶救。經診治後，醫生指錢德拉全身皮膚逾七成燒傷，目前情況嚴重。

據報，錢德拉跳進火堆前曾喊：「父親是我人生的一切，你走了我怎辦？」有出席火葬儀式的人士透露，錢德拉與父親的關係非常要好，估計她無法承受喪父之痛，一時情緒崩潰投身火海之中。

新德里因新冠肺炎死亡者的骨灰。（路透社）
新德里因新冠肺炎死亡者的骨灰。（路透社）

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

記者染疫家中等死　死亡直播20小時　求救訊息超絕望

雙重變種病毒B1617、醫院缺氧、集體火葬　9件事了解印度疫情實況

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 印度 火葬

延伸閱讀

印度日增41萬人染疫 第2波疫情從都市擴至偏鄉

每日染疫40萬人的代價？印度地方敗選擊破「莫迪常勝神話」

屍體等不及火化！印度流浪狗現火葬場啃食遺體 「部分臉龐硬生消失」

想逃離印度卻走不了！陸籍人士爆：中國悄悄禁止在印度僑民返國

相關新聞

五千萬條人命換來的三個歷史教訓 當防疫措施敗給僥倖心態下一波疫情代價恐更大

「我愛我的祖母，我真的很想她。」面對電視台採訪，107歲高齡的湯普森（Rudy Thompson），表情一派輕鬆，在談到肆虐全球的新冠肺炎疫情時，湯普森的記憶，瞬間回到一個世紀前，他的祖母因感染西班牙流感（Spanish flu）過世的往事。

印度父染疫亡女悲痛欲絕 火化一半跳火堆悲喊：你是我的一切

具高傳播力的雙重變種病毒在印度擴散，全國疫情失控，昨日（5日）確診數字再破全球單日感染紀錄，在24小時內新增逾41萬宗，累計23萬人死亡。日前當地1名父親不幸染疫身亡，其34歲幼女悲痛欲絕，在火葬場看着父親遺體被火化時，她突然跳進火堆中，幸好其姊奮不顧身把她救出。幼女全身至少七成皮膚燒傷，目前情況嚴重留院搶救中。

德、瑞反對放棄疫苗專利保護！「保護產權是創新源泉」

美國總統拜登5日表態支持放棄新冠肺炎疫苗專利的保護，藉此提升疫苗生產。對此，德國政府6日發表聲明提出反對，稱專利保護並未...

莫德納疫苗奪全球最佳 俄稱自家產品穩如AK-47

世界疫苗大會將美國莫德納藥廠生產的COVID-19疫苗評選為世界最佳。俄羅斯「衛星-V」疫苗研發者說，這項決定既奇怪又具...

美疫苗過剩？加拿大人不惜坐飛機跨境到美國接種

美國已有近三成人口完成接種兩劑新冠肺炎疫苗，全美疫苗需求逐漸下降，反觀鄰國加拿大由於疫苗供應不穩，不少加拿大人開始飛往美...

不只狗！荷蘭訓練蜜蜂檢測新冠病毒 幾秒鐘內有答案

荷蘭研究人員正在訓練擁有超強嗅覺的蜜蜂來檢測新冠病毒，結果已証實可行，可以在幾秒鐘內成功識別出新冠病毒的氣味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。