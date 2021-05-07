印度父染疫亡女悲痛欲絕 火化一半跳火堆悲喊：你是我的一切

具高傳播力的雙重變種病毒在印度擴散，全國疫情失控，昨日（5日）確診數字再破全球單日感染紀錄，在24小時內新增逾41萬宗，累計23萬人死亡。日前當地1名父親不幸染疫身亡，其34歲幼女悲痛欲絕，在火葬場看着父親遺體被火化時，她突然跳進火堆中，幸好其姊奮不顧身把她救出。幼女全身至少七成皮膚燒傷，目前情況嚴重留院搶救中。

綜合印度媒體報導，本月2日在拉賈斯坦邦巴爾梅爾縣（Barmer）73歲老伯達摩達達斯（Damodardas Sharda）因染疫送院接受治療，但因病情太嚴重，2日後老伯終不幸離世。院方按照既定程序，將老伯的遺體交回家屬進行火葬。

老伯沒有兒子，只有3名女兒，他們在火葬場送別父親，怎料儀式舉行時，幼女錢德拉（Chandra Kala）突然情緒激動，縱身一跳躍入火堆，幸好其姊衝前把她拉出來，並轉送到久德浦爾（Jodhpur）的醫院搶救。經診治後，醫生指錢德拉全身皮膚逾七成燒傷，目前情況嚴重。

據報，錢德拉跳進火堆前曾喊：「父親是我人生的一切，你走了我怎辦？」有出席火葬儀式的人士透露，錢德拉與父親的關係非常要好，估計她無法承受喪父之痛，一時情緒崩潰投身火海之中。

新德里因新冠肺炎死亡者的骨灰。（路透社）

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文章授權轉載自《香港01》

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