中國新增13例確診 都是境外移入
中國官方今天通報，新增13例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。
據中國國家衛生健康委員會官網，6日0至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，均為境外移入病例（上海5例，廣東5例，福建2例，陜西1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
截至6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診308例，累計治癒出院8萬5795例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬739例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者101萬192人，尚在醫學觀察的密切接觸者5578人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1798例，其中210例病亡；澳門特區49例，全部出院。
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