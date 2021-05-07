中國新增13例確診 都是境外移入

「我愛我的祖母，我真的很想她。」面對電視台採訪，107歲高齡的湯普森（Rudy Thompson），表情一派輕鬆，在談到肆虐全球的新冠肺炎疫情時，湯普森的記憶，瞬間回到一個世紀前，他的祖母因感染西班牙流感（Spanish flu）過世的往事。

2021-05-07 10:52