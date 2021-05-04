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港再現變種病毒 確診患者來自印度

中央社 / 香港4日電

香港再出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒確診病例，這已是近半月來第3宗；最新患者為來自印度的女子，與她同住一幢大樓的住客全部需要撤離及隔離檢疫21天。

衛生防護中心昨晚公布，這名28歲女子為家庭主婦，於4月4日由印度德里搭機來港，同月4日至25日在富豪東方酒店進行檢疫，完成檢疫後返回尖沙咀金巴利道美園大廈居住。

其後，她按照規定繼續接受病毒檢測，但並未確診，直到本月2日進院接受檢測時，才確定感染2019冠狀病毒疾病，且涉及N501Y變種病毒株。

當局已把這起病例列為海外移入，昨晚隨即圍封美園大廈，全部居民要進行21天強制檢疫。

此前，一名印度裔男子及一名菲律賓移工已確診感染變種病毒，毒株都涉及N501Y。為此，當局已要求本地37萬外籍移工在9日前接受病毒檢測。

新冠肺炎 COVID-19

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