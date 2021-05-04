大陸援助印度 趕送1500台製氧機

聯合報 / 大陸新聞中心/綜合報導
大陸駐印度大使孫衛東說，製氧機很快發往印度。澎湃新聞
大陸駐印度大使孫衛東說，製氧機很快發往印度。澎湃新聞

據復星公司披露，15000台邁卓製氧機正陸續運往印度新冠疫情一線地區，努力為當地新冠肺炎患者提供氧氣。

中新社報導，印度已連續10天單日新增病例超過30萬例，多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。確診病人最需要的氧氣告急。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏公開表示：「目前印度最需要的是氧氣，氧氣勝過任何藥物，可以有效降低年輕病人的死亡率。」

復星與印度當地團隊溝通時得知，當地醫療前線製氧設備嚴重不足，難以應對激增的病患，即與相關製氧機生產商取得聯繫，全力為印度當地調配緊缺製氧設備。

製氧機生產商方面表示，由於新冠初期缺少藥物治療，依賴於自身免疫力康復，呼吸足够的氧氣是第一要素，否則可能造成呼吸困難、窒息死亡。10L高流量的醫用分子篩製氧機更適用於新冠病人需求。復星全球合夥人、復星商社董事長李海峰表示，希望為全球抗疫獻出中國大陸民企的力量。

新冠肺炎 COVID-19 印度 復旦大學

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