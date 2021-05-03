上海女逃難回國：機票暴漲至13萬多元 印度人看淡生死

印度面臨「海嘯式」的新冠疫情，確診及死亡人數節節上升。剛離開印度回國的中國人蒙姐近日就其所見所聞娓娓道來，她認為，專家預測印度實際感染人數要比公佈的數字多3至5倍應是真的，在印度，即使確診了也根本沒有溯源一說，沒有任何強制性核酸檢測，而據她觀察當地很多人對生死看得特別淡，心態與中國人大不同。

她又提到，疫情下一張回國機票暴漲至人民幣3萬多元（約新台幣13萬元），其於印度所在的社區更有560人確診，自己近乎是以「逃離」的方式離開。蒙姐乘坐的班機於周三（28日）降落上海浦東國際機場，這讓已在印度呆了6年的她頓時如釋重負。這趟行程殊不簡單，為盡快回國，蒙姐選擇了一條幾乎「南轅北轍」的航線，先從印度飛到德國，然後再轉機飛回上海，全因3萬多元的價格下，一張回國的機票依舊炙手可熱。

而航程期間，蒙姐觀察到中印兩國民眾的差異，例如幾乎每名中國乘客都穿着防護服，用上口罩、護目鏡、面罩等物資，她本人為了避免上廁所更是9個小時完全沒有吃喝。相反，印度乘客的心態完全不同，依舊吃吃喝喝，其中一名女乘客更把口罩拉下大聲說話。

呆在印度時，蒙姐是住在德里的衛星城古爾崗，當地是不少跨國公司的總部所在地，故多數中資企業的員工也集中於當地。蒙姐表示，其所在小區算是一個中產階級聚集的社區，基本上每家都有一台血氧儀，但確診人數仍至少達到560人，基本上每個人身邊都有認識的人確診。同時，政府對醫療資源的分配陷入癱瘓，大量找不到床位的患者就只好躺在家中，她甚至經常看到血氧濃度只有80多的人不僅未住院，甚至連吸氧都解決不了，「有好幾個人之前還在尋找氧氣，沒幾天後沒了聲音，後來才知道已經去世了」。

就印度的防疫措施，蒙姐表示，在印度，確診的前提是個人感染了並主動去做了核酸，但即使確診了也根本沒有溯源一說，沒有任何強制性核酸檢測。她舉例，去年10月物業派了一個人到她家修鎖，可是該工人尚未完成工作就不再來了，一問之下才得知他檢測呈陽性，不過事情就這麼過去了，沒有人來聯繫她這名密切接觸者，甚至如果她不主動致電向物業查詢，都不知自己接觸過患者。至於戴口罩，印度人也是戴得馬馬虎虎，許多人僅用頭巾、毛巾或一塊布隨便擋一擋而已。

蒙姐進一步表示，不論貧富，印度都幾乎無法做到居家隔離，這是因為印度人普遍都過着大家族式生活，很易形成交叉感染，而且貧富差距未有讓病毒傳播出現斷層，很多傭人或鐘點工白天在富人家中工作，晚上就回到人員密集的貧民窟，形成防疫漏洞。其實，印度政府並不是沒有試過堵住漏洞，如在去年3至4月，當地就進行過一輪居家封鎖，可是這導致失去僕人的富人們幾乎喪失生活自理能力，全因在當地文化中，上層的人不應該幹清潔廁所、拖地這些事。

最後她表示，受到或性格或宗教信仰的影響，印度人對生死看得特別淡，即使對生離死別會有悲傷，但很多人還是會把親人離世視為上天的安排。她舉例，去年她過生日的時候，她拒絕開派對，希望把自己隔離起來，可那些印度朋友覺得她太膽小了，甚至表示要為她安排一個派對，導致她干脆不接電話了，否則那些印度朋友真的有可能立刻衝到樓下來。甚至其中一個印度朋友還認為「這個就是命，你再小心，你要是命中該得（新冠病毒）你還是會得的」。

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文章授權轉載自《香港01》