專家：變種病毒疫情沒在香港爆發 實屬幸運

香港醫學專家許樹昌今天說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒沒有在香港爆發，實屬幸運。

香港上週先後有一名印度裔男子和一名菲律賓外傭確診，兩人感染同屬COVID-19的N501Y和E484K變種病毒株，並由前者透過社區接觸傳染給後者。

因此，一些醫學專家憂慮，COVID-19變種病毒近日可能會在香港爆發。

在菲傭確診後，香港當局大為緊張，即時強制與菲傭同住一幢大廈的居民隔離檢疫21天，又強制37萬外傭檢測病毒。

不過，衛生單位今天公布，全港僅新增2例確診個案，且都是海外移入，沒有本土感染，而這已是香港第3天出現本土零感染。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌下午向記者說，先前印裔男子和菲傭確診變種病毒後，迄今本地沒有社區爆發，這比較幸運。

他說，在菲傭確診感染變種病毒後，幸好當局反應迅速，即時勒令菲傭居住的大廈居民隔離檢疫21天，有助減低傳播風險。

他並指出，目前75%感染變種病毒的入境人士沒有病症，不強制檢測的話，難以確定他們有否感染病毒。

衞生署衞生防護中心公布，截至今天凌晨，香港累計有1萬1786例確診個案。