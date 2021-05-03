打AZ疫苗「全身麻痺、腦出血」進加護病房 南韓警界人心惶惶

新冠疫情仍在全球持續蔓延中，儘管各國都開始接種各式廠牌的疫苗，但後續引發副作用的案例卻層出不窮。而日前南韓便開始對警消人員接種疫苗，但有一名55歲的警察在接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的AZ疫苗後，在2天後手臂就出現麻痺症狀，隨後麻痺感甚至擴散至全身，其中更有一名女警在施打後出現腦出血的症狀，目前皆緊急送進加護病房治療中。

據《韓聯社》報導指出，在上月28日時一名55歲警察在接種AZ疫苗後無異常反應，但卻在兩天後出現發冷症狀，更在本月1日時右手突然麻痺，隨後麻痺感遍佈全身，現已在重症患者病房接受治療。2日時更有一名50多歲女性警官在上月29日時接種疫苗當天，就出現輕微頭痛症狀，隨後也慢慢出現麻痺症狀，最後疑似發生腦出血，昏厥後緊急送醫。

南韓在上月26日起，開始針對警察及消防人員等社會必要人力進行疫苗接種，但才實施6天就有2人出現嚴重症狀送醫。對此，南韓警方今天說明，目前還沒有很嚴重的問題，但AZ疫苗比起其他疫苗發生異常反應的機率好像真的比較高，如此嚴重的副作用讓不少警界人士人心惶惶。

而截至本月3日，南韓已經累計339萬6864人接種第一劑疫苗，接種人口率6.6%，多數皆選擇施打AZ疫苗。