香港防海外變種病毒 加強外籍移工檢疫

已困擾香港1年多的疫情，本土傳播病例正陸續減少，但海外移入卻出現傳播力更強的變種病毒株，當局已把防疫重點放在外籍移工上，同時呼籲港人接種疫苗。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年初在本地爆發後，先後出現四波較嚴重的疫情，最後一波於去年11月爆發，但上月中起趨緩。

過去一週，本地確診個案大都是海外移入，本地傳播只有個位數，偶爾更出現零確診。

不過，上週本地先後有一名印度裔男子和菲律賓籍移工先後確診感染變種病毒株，兩人的毒株相同，都涉及N501Y和E484K變種病毒株，相信是前者傳染後者。

有醫學專家憂慮，由海外移入的變種病毒株會在社會形成隱形傳播鏈。

對此，當局大為緊張，4月30日晚間緊急宣布，本地所有移工自本月1至9日接受強制病毒檢測，並計畫要求新來港外籍移工及續約移工接種疫苗。

粗略估計，目前在港工作的外籍移工有37萬人，主要來自菲律賓和印尼。自5月1日起，這些移工紛紛到指定檢測中心接受病毒檢測。

當局公布，首天有5萬2000名外籍移工接受了檢測，初步沒有確診個案。

當局表示，由於上週確診的變種病毒株源頭不明，政府需要果斷、快速地採取嚴厲的檢疫措施，以便在短時間內堵截傳播鏈。

除了強制本地移工接受病毒檢測外，港府也計畫要求新來港或續約移工接種新型疫苗，但連日來引起爭議。據報導，菲律賓外長批評港府這種做法帶有歧視性，並指港府事前沒有諮詢菲方意見。

香港勞工處就此表示，政府一直與相關總領事館保持聯繫，並感謝它們的理解和協助。

在本土防疫上，港府繼續呼籲市民接種疫苗。當局自2月26日為市民免費接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗克爾來福，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗復必泰。

至今，750萬人口中，只有95萬2100人接種了首劑疫苗，接種率不高。

一般相信，港人接種疫苗意願不高，一方面與疫苗產生副作用有關，另一方面是政治因素，在「反送中」運動之後，大批支持者消極對抗政府的防疫措施。

衛生署表示，截至4月25日，署方收到14宗曾於去世前14天內接種疫苗的死亡報告，占接種總劑量的0.001%，但全部都沒有臨床證據顯示由疫苗引起。

此外，當局接獲2131宗接種疫苗後的異常報告，占總劑量的0.17%。這些異常報告包括至少29宗顏面神經麻痺，其中22人接種科興，7人施打BioNTech。

迄今，香港累計有1萬1784宗確診。