印度醫師防護衣穿整天 PO「濕身照」疾呼：快去打疫苗

印度境內新冠肺炎疫情失控，確診與死亡人數每日都在創新高，一名印度醫師分享自己脫下防護衣的照片，由於長時間穿著厚重的防護衣，導致他全身都濕透，滿身大汗導致他的襯衫都濕到變透明，頭髮也凌亂不已。

一名印度醫師馬瓦納（Sohil Makwana）近日在推特上發文，貼出一張他工作15小時後，脫下防護衣的照片，照片中可見身穿防護衣的他滿身大汗，脫下防護衣後襯衫早已濕透，整間都已變透明，頭髮也濕的凌亂不堪，他在推文中表示「我為國家服務而感到自豪」。

馬瓦納留言表示，醫護人員都遠離家人努力工作，有時距離確診患者或重病老人都只有一英尺（約30.48公分）之遙，他認為應立即進行疫苗接種，才能解決目前疫情失控的局面。

馬瓦納也貼出他的父母接種疫苗的照片，並表示「我剛為我的父母接種了第二劑疫苗，我保護了我的父母，那你呢？快去吧！為了自己、家人和社會大眾，要抓住機會儘速打疫苗，共度疫情危機」。

該篇貼文已吸引13.4萬人按讚、1.7萬人分享，許多網友紛紛為他打氣，留言「你是真正的英雄」、「謝謝你與所有的醫護工作者」、「謝謝你用如此優美的樣貌教育我們」、「我們都好為你驕傲」。