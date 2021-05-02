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屍體等不及火化！印度流浪狗現火葬場啃食遺體 「部分臉龐硬生消失」

聯合新聞網 / 綜合報導
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。圖／美聯社
印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。圖／美聯社

新冠肺炎持續延燒，印度當地疫情嚴重惡化，使得醫療資源匱乏、成堆等待火化的遺體等嚴峻情勢，變得更加棘手。印度媒體報導，日前有遺體在等待火化期間，遭闖入火葬場的一隻流浪狗啃食，部分臉龐硬生消失，引爆印度民眾對園區業者的熊熊怒火。

《印度報》（The HINDU）報導，該名死者是加茲阿巴德市法院一名51歲法官，在上月22日確診新冠肺炎，後因呼吸困難被送往當地民間醫院治療。不過隨病情惡化，兩天後便輾轉送至桑托什醫學院（Santosh Medical College），雖然狀況曾一度好轉，25日卻心臟驟停，最後不幸病逝。院方也依照相關規範，為新冠肺炎病逝者遺體以聚乙烯袋包裹，最後交回家屬手中。

死者同事辛格（Triloki Singh）表示，死者離世當天，他們凌晨1點半試圖叫救護車，並在上午8點抵達火葬場，然而卻因現場仍有多具等待火化的遺體，無法及時火化。因此家屬們就在火葬場附近陰涼處持續等待，最終遭告知可能要到下午6點才輪得到他們。

該名法官家屬表示，大概下午2點左右，火葬場發生一陣騷動。原來是有一名路人注意到，火葬場附近有隻流浪狗正在啃食屍體，牠先是咬破遺體外層的聚乙烯袋，並咬走了部分的臉龐，他們當下也告知園區管理人員，設法將遺體提前至3點半進行火化。對此，火葬場業者則不敵民眾的抗議怒火，承諾將該區域圍起，避免再有流浪動物進入園區。

新冠肺炎 COVID-19 印度 火葬

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