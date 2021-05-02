禁止本國公民從印度返國 澳州祭出最嚴格入境禁令

（德國之聲中文網）鑑於新冠變異病毒在印度迅速傳播，澳大利亞採取了嚴格的入境禁令：從周一（5月3日）開始，凡是在過去14天內曾經在印度境內逗留過的人員，一律禁止入境澳大利亞，違者將面臨除了高額罰款之外最高五年的有期徒刑。

澳大利亞政府周六宣布了這一舉措。該禁令也適用於數千名旅印澳大利亞公民，包括專業板球運動員。

由於印度的疫情形勢不斷惡化，堪培拉政府本周二就停飛了所有來自印度的直飛航班，禁令暫定執行到5月15日。但是不少旅居印度的澳公民則采取轉乘航班的攻略，返回澳大利亞。據德新社報道，此前發生過兩名澳大利亞人通過曲線回國的方式繞開入境禁令的事件。他們從印度先飛到卡塔爾首都多哈，再從那裡轉機飛回澳大利亞。

隨著入境禁令的進一步收緊，上述迂回返澳的途徑也無法實現了。澳大利亞衛生部長亨特（Greg Hunt）對政府的這一決定加以辯護，稱該禁令是為「保護本國衛生和醫療系統」所採取的必要措施。

&人權觀察組織對澳政府將違反入境禁令的行為劃入刑事犯罪的做法提出強烈批評。澳政府應該尋找合適的途徑，為從印度返回的澳公民提供安全的隔離觀察，而不是應該把精力放在對他們實施監禁刑罰和嚴厲制裁上面，該人權組織的澳大利亞負責人皮爾森（Elaine Pearson）表示。此前，澳大利亞總理莫裡森（Scott Morrison）表示拒絕通過包機的形式接回滯留在印度的澳大利亞公民。

澳大利亞媒體9News周五也對此評述道：這將是有史以來澳大利亞政府第一次將澳公民回國定義為非法行為。

從2020年3月其，澳大利亞一直禁止外國人入境。而其他被允許入境的人員，則必須在抵達澳大利亞之後在酒店隔離14天。從新冠疫情爆發以來，人口2500萬的澳大利亞一共累計確診的感染病例有不到3萬，其中死亡病例有910例。

（法新社、德新社）

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