各國勞動節不安 疫情升溫、抗議封城

工作與抗疫的兩難，徹底在勞動節顯現出來！五一勞動節原是表彰勞工的節日，但土耳其、德國、瑞典與比利時等國的勞工卻走上街頭，抗議政府繼續封鎖使他們生計陷入困頓，這些國家的疫情正迎來第三波高峰，政府因此陷入艱難抉擇。而往年大幅慶祝勞動節的古巴，今年因為疫情，街上慶祝的人數並不多。

勞動節抗議激烈化

根據《英國廣播公司》報導，土耳其警方1日在抗議中逮捕至少200位民眾，許多民眾聚集在伊斯坦堡街頭，抗議政府再度祭出嚴格的防疫措施，警方也在街上部署大量兵力嚴陣以待。原本工會固定在每年勞動節舉辦的遊行，今年因為疫情的緣故變激烈不少，許多民眾走上街頭抗議生計受到封城影響。

《德國之聲》提到，在法國首都巴黎，至少46人遭到逮捕，有民眾拿石頭丟警察、砸窗戶，並與警方發生衝突。官方估計全國至少有300座城市、聚集10.6萬名民眾，抗議政府在疫情下，還要調整失業救濟金費率。

警方皆重兵把守

在德國，由於上週再度實施封鎖，引發民眾持續上街抗議，雖然白天上萬人的遊行還算和平，但到了晚上，有群眾藉著黑夜掩護下設置路障，違反封城令並與警方周旋、發生衝突。另外，德國無論左、右派都在這天上街抗議，也讓柏林街頭至少部署了4000名警員。

在比利時首都布魯塞爾，警方利用水砲、胡椒噴霧驅趕在街上丟雞蛋的抗議民眾；而在印尼首都雅加達，民眾在街頭擺上許多假的墓碑，弔念著許多因疫情而死亡的印尼民眾，其餘城市也有零星的遊行。不過在古巴，過往盛大慶祝的勞動節，今年因為疫情與經濟危機的關係，官方取消了勞動節大遊行。

第三波疫情擴大

根據《約翰霍普金斯大學》統計，截至1日前，法國全國570.3萬人確診、10.4萬人死亡（世界第4、僅次於巴西），而土耳其的確診人數已達到484.9萬人、4萬人死亡（世界第5），而德國的確診人數亦來到341萬人、8.3萬人死亡。

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