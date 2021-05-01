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中國30日新增16例確診 均為境外移入

中央社 / 台北1日電

根據中國官方公布，4月30日新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，均來自境外；另新增3例疑似病例，都是由上海通報。

據中國國家衛健委官網，4月30日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，均為境外移入病例，其中廣東7例、上海3例、四川2例、浙江1例、福建1例、廣西1例、雲南1例；另新增疑似病例3例，均為境外移入病例，都在上海。

境外移入現有確診病例287例，現有疑似病例11例，累計確診病例5673例，累計治癒出院病例5386例，無死亡病例。

新增無症狀感染者16例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者319例。

截至4月30日的24時，中國現有確診病例325例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬671例，現有疑似病例11例。累計追蹤到密切接觸者100萬8010人，尚在醫學觀察的密切接觸者6479人。

香港特別行政區累計確診病例1萬1774例，其中死亡209例；澳門特區累計49例，已全數出院。

新冠肺炎 COVID-19

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