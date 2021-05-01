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印度神童最新預言曝光！今年9、10月疫情達高峰 明年這時才緩解
印度14歲少年阿南德（Abhigya Anand）曾經準確預言2020年會出現疫情、戰爭、全球股市大跌，因此有著「神童」稱號，他25日又發出了最新預言影片，表示今年9月、10月疫情才會達到高峰，情況要到明年5月才會好轉，經濟復甦。
阿南德在最新的預言影片中指出，今年的6月28日起，木星會逐漸靠近摩羯座，9月將徹底運行到摩羯宮位，推測全球第三波疫情將在今年的9月、10月達到最高峰，要到明年5月才會明顯恢復，經濟同時開始有所起色。
但阿南德也表示，今年(2021)的某些方面會比去年(2020)還要好，無須過度擔心，他也稱人類要勇於認錯，走向大自然，同時能提升身體與精神方面力量，有助對抗疾病，呼籲大家多走出戶外曬太陽、呼吸新鮮空氣，雖然不能對抗疫情，但能幫助抵抗其他疾病。
目前阿南德的YouTube頻道有103萬人追蹤，但他的預言也飽受各界權威人士質疑，西班牙天文學家阿曼蒂亞（Javier Armentia）曾表示，阿南德的說詞亂無章法，感覺只是一個人連續說了一堆模糊不清的話，偶然猜中其中一個而已。
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