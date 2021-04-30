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媽媽向印度官員行摸腳禮乞求瑞德西韋救獨子 結局令人心碎

香港01 / 李納德／報導
印度1名媽媽為染疫兒子向首席醫療官乞求藥物。 圖／擷自Twitter影片
印度1名媽媽為染疫兒子向首席醫療官乞求藥物。 圖／擷自Twitter影片

明知有方法救兒子，最後卻只換來心碎的結局。印度爆發第二波新冠肺炎疫情，日前傳出1段母親屈身求藥的影片，看得網民心碎。事件中1名24歲男子染疫入院，醫生稱要使用抗病毒藥物瑞德西韋（Remedisvir）治療，要求家屬想方法把藥弄到手，他的媽媽到當地官員辦公室苦苦哀求，官員收了表格僅表示愛莫能助，母親等了多時無法取得藥物，回到醫院發現兒子已經斷氣。當地網民鬧爆政府無能，慨嘆現在想救家人的唯一方法，居然是從黑市買藥。

印度傳出1段影片，再揭示當地醫療系統崩潰一面。當地傳媒報道，北方邦諾伊達市（Noida）女子Rinki Devi的24歲獨生子日前確診，被送到51區的醫院處治療，醫生處方瑞德西韋治療其兒子，但要她自己想辦法取得，她得知此藥能從首席醫療官（Chief Medical Officer，CMO）辦公室申請取得，馬上跑到辦公室外等候很長時間，終於讓她見到官員。

Devi低頭到幾乎跪地捉住首席醫療官Deepak Ohri的腳，施以「摸腳禮」，懇求對方給24歲獨生子提供瑞德西韋，影片瞬即在社交媒體廣傳。片段所見，Devi將表格交給Ohri，然後不斷乞求藥物，不停說：「注射瑞德西韋求我兒子一命！」

影片中2名婦女對Ohri摸腳舉動稱為「Charan Sparsh」（查蘭斯帕史）亦即「摸腳禮」，行禮者會屈身用右手摸長者的腳，再用同一隻手摸自己，一般用來對長者、智者、尊者表達敬意，寓意自己身份謙卑渺小，無法與對方平起平坐，只能與對方的腳為伍，突顯自己謙虛及對方的優越，是印度常見用來表達最高敬意的方式。

當地傳媒指Ohri接過了表格，但拒絕提供藥物，聲稱現時瑞德西韋短缺，這位媽媽繼續在辦公室苦候，但直至下午4時，她仍未取得藥物，兒子仍在醫院等待第一次注射，再過半小時後她回到醫院，不但求藥不成，更錯過見兒子最後一面的機會，醫生告訴她兒子已經斷氣。

事發後，當地更傳出消息指Devi可能因求藥的事被捕入獄，但CMO辦公室馬上發聲明澄清，指消息有誤導性。事件令網民非常痛心，形容現在民眾要像乞丐一樣屈身求藥，「這班人（官員）不會感到羞恥」，更有人提到現時有醫院被爆出高價賣藥，但當局未有阻止，「人們要拯救親人時，竟然只能想辦法從黑市取得藥物」。

印度媽媽向首席醫療官行摸腳禮，但始終得不到藥物救子。 圖／擷自Twitter影片
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文章授權轉載自《香港01》

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