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諾富特飯店確診主管3度到三重看病 診所醫師嘆氣回應

諾富特群聚源頭恐是外籍機師 陳時中：飯店不再收外籍機師

中國29日新增13例確診 皆境外移入

中央社 / 台北30日電

中國官方公布，29日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例13例，皆來自境外；另新增疑似病例3例。

據中國國家衛健委官網，29日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，均為境外移入病例，其中：上海7例，廣東2例，山西1例，江蘇1例，福建1例，海南1例；新增疑似病例3例，均為境外移入病例，其中有2例在上海，1例在內蒙古。

境外移入現有確診病例287例，現有疑似病例10例，累計確診病例5657例。

新增無症狀感染者19例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者324例。

截至29日24時，中國大陸現有確診病例328例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬655例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者100萬7605人，尚在醫學觀察的密切接觸者6602人。

香港特別行政區累計確診病例1萬1770例，其中死亡209例；澳門特區累計49例，已全數出院。

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