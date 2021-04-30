疫情失控面臨問責 印度擴大疫苗注射規模

2021年初，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 宣布戰勝新冠疫情，他在1月28日的世界經濟論上說：「印度采取了積極主動的公眾參與方式，開發了專門針對新冠病毒的衛生基礎設施，並運用其資源來對抗新冠疫情。」3個月後，新冠病毒失控蔓延，印度的衛生系統瀕臨崩潰邊緣。印度政府現在既面臨著公共衛生危機，也面臨問責。

印度過去一周每天有超過30萬的感染者。在第一波感染中，最高的每日感染總數徘徊在10萬左右。印度政府被指責在2020年疫情發生後，沒有強化其衛生保健系統的建設，全國各地超過負荷的醫院拒絕收治病人，導致人們必須自力更生，才能獲得醫療氧氣等治療。

一些印度人在社交媒體平台上請求幫助，為他們的親人尋找醫院床位。甚至像德裡的Moolchand醫院這樣的醫療機構也不得不在推特上尋求幫助，因為他們的氧氣已經用完。

印度各邦和中央直轄區已敦促中央政府提供更多援助，以確保醫療保健供應。印度第二波災難的嚴重性已經促使美國丶英國丶德國和其他歐盟國家發出幫助。甚至印度的競爭對手巴基斯坦也表示將提供援助。

印度擴大疫苗接種資格

印度衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）表示，沒有必要出現「信任危機」，並堅持認為診斷能力和疫苗不存在短缺。疫苗接種的「第三階段戰略」現在使任何18歲以上的人都有資格接種。人們可以從5月5日開始通過一個應用程式注冊。

此前，疫苗接種資格僅限於45歲以上的印度人，以及醫療保健和一線工作人員。根據《印度時報》報道，許多州的官員擔心他們沒有足夠的劑量來啟動新的疫苗接種活動。

衛生部長說，政府正在盡一切努力消除對個別邦和地區供應疫苗的限制。 他在衛生部分享的一篇博客文章中寫道：「雖然這個可怕的疾病正像海嘯一樣蔓延，但關鍵是要放松控制，允許各州政府以及私營部門自由行動。在總理莫迪的指導下，我們決定放松疫苗接種政策規範。」

他說，執政黨印度人民黨的反對者正試圖對第三階段的疫苗接種活動「散布大量的錯誤信息」，他們正試圖將這一流行病「政治化」。

印度需要更多的疫苗？

印度在新一輪疫情變得更嚴重之前出口疫苗的政策引起了大規模的批評。今年3月，印度政府宣布將推遲向世衛組織的COVAX疫苗共享設施交付疫苗。4月16日，印度政府稱，將加強Covaxin疫苗的生產，該疫苗由Bharat生物科技公司在印度國內開發。

世界上最大的疫苗制造商和阿斯利康劑量的生產商印度血清研究所則表示，由於美國提供的原材料短缺，其疫苗生產推遲。路透社報道，這兩家疫苗生產商的公開預測顯示，他們每月7000-8000萬劑的總產量只能在兩個月內生產完。

印度最近還允許進口外國制造的疫苗，如輝瑞公司丶摩德納公司和強生公司，供緊急使用。目前還不清楚印度到底有多少疫苗劑量。《印度時報》周三援引衛生官員的話稱，目前有1000萬劑的新冠疫苗，另外有800萬劑疫苗將在未來幾天提供給人民。

印度計劃提供更多醫用氧氣

在印度各地衛生部門等待更多疫苗劑量的同時，印度政府官員宣布將提供更多醫用氧氣的計劃，包括放寬進口限制和提供專門的火車將氧氣運送到孟買和德裡等城市。

外交部長什林拉（Harsh Vardhan Shringla）29日表示，40個國家已經承諾提供支持。他在一場新聞發布會上說：「我們談論的是將近550個氧氣制造廠，它們將來自世界各地的不同來源。」

當印度政府透過競相購買更多的醫療設備和疫苗來回避批評時，新冠病毒仍繼續蔓延。南部城市班加羅爾24歲的IT專業人士薩拉尤 (Sarayu) 告訴德國之聲，她全家6口都證實感染了新冠病毒。

她說：「我們原本都很健康，很活躍，沒有合並症。然而，現在我的兄弟和母親需要住院治療，而其他人也在受苦。我們幾乎沒有出去過，我們正在采取一切必要的預防措施。這一回，沒有人是安全的。」

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