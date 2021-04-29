新加坡歡迎疫情低風險國家觀光 將與澳洲啟動旅遊泡泡

新加坡展開雙手迎接外國觀光客。新加坡政府日前對外表示，目前已著手推動讓新冠肺炎Covid-19低風險的國家民眾入境觀光，其中包括澳洲與日本等低風險國家。另外，今年5月也將與香港展開旅遊泡泡，展現當地疫情控制得宜的成果。

據《每日郵報》報導，人口600萬人的新加坡，當地新冠肺炎Covid-19疫情目前控制得宜 ，因此，宣布開放澳洲與其他低風險國家觀光客，包括紐西蘭與台灣入境。新加坡旅遊局局長陳建隆指出，「我們藉由單方面開放，希望能獲得互惠，不過，目前尚未出現。即便如此，這是向世界發出訊息，告訴外界新加坡已經準備好，以安全又周詳的方式開放邊界了。」

新加坡疫情管控現成果

他也指出，新加坡會採用風險控管策略將新冠肺炎病例降到最低，而非像澳洲與紐西蘭一樣要將並病毒消滅。新加坡目前新冠肺炎奪走30條性命，近幾週，每日病例數則介於10至40例之間。

稍早，澳洲副總理麥克．麥科米克表示，當地政府確實正與新加坡展開初步協商，成立類似與紐西蘭的旅遊泡泡，不過，目前時程尚未宣布。

澳洲也有意開放觀光

澳洲貿易部長丹．特漢也指出，當地政府會採取系統性作法開放邊界，與個別國家成立旅遊泡泡，其中包括新加坡、日本、南韓、越南都是可能開放的國家。

《雪梨晨鋒報》報導，2020年，因為疫情關係，入境新加坡觀光客人數大減85%，該國日前已與紐西蘭展開旅遊泡泡，目前則等待澳洲同意。過去當地也率先宣宣布將開放澳洲、汶萊、中國、紐西蘭與台灣等低風險國家進入當地，日前更宣布將與香港從今年5月26日開始成立旅遊泡泡。

新加坡去年4月，Covid-19病例數來到巔峰時的1,000例以上，不過，目前已成功讓病例數大減，當地疫苗接種率為23％。

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