中國新增20例確診皆來自境外 浙江有11例

中國官方發布，28日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例20例，全為境外移入，其中浙江就有11例。

根據中國國家衛健委官網，28日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例20例，均為境外移入病例，其中：浙江11例，上海5例，山西1例，湖北1例，廣東1例，四川1例；新增疑似病例1例，為上海的境外移入病例。

浙江衛健委官網顯示，這新增的11例確診病例中，除了1例是先前從印尼移入的無症狀感染者轉確診，另外10例都來自印度。

境外輸入現有確診病例283例，現有疑似病例7例，累計確診病例5644例。

28日，新增無症狀感染者14例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者329例。

截至28日24時，中國大陸現有確診病例324例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬642例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者100萬7223人，尚在醫學觀察的密切接觸者6633人。

香港特別行政區累計確診有1萬1755例，其中死亡209例，澳門特別行政區累計49例，已全數出院。