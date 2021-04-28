疫苗延遲交貨 歐盟提告阿斯利康

歐盟質疑AZ疫苗製造商阿斯利康公司拖延交貨，如今決定打官司了！然而阿斯利康公司表示，將在法庭上堅決維護自己的權益，並強調公司至今已提供歐盟約5000萬劑的新冠肺炎疫苗。另一方面，美國因所購置的AZ疫苗尚未通過FDA，且本國已有其他多種替代疫苗，因此準備將其輸出，援助他國。

歐盟怒提告

據《衛報》報導，歐盟指控阿斯利康公司在今年第一季僅交付預期疫苗數量1.2億劑中、約四分之一的數量，執行部門官員對於阿斯利康公司拒絕提供在英國兩間工廠所生產的疫苗給歐盟感到憤怒。

關於提起本次訴訟的原因，歐盟發言人在週一指出，阿斯利康公司未能遵守合約的部分條款或提出可靠的解決方案，且其未能如期提供約定疫苗劑量。

但阿斯利康公司首席執行官帕斯卡爾反駁，在合約中有清楚寫到，阿斯利康公司有義務將牛津與斯塔福德郡工廠生產的疫苗優先提供給英國本地居民，且該公司會在本月底前履行與歐盟的合約內容。

美國輸出疫苗

目前印度與部分地區疫情持續擴大，單日確診新冠肺炎人數超過30萬，《馬尼拉時報》指出，白宮在週一表示，待聯邦安全審查通過後，美國將在未來幾月內開始輸出其庫存的AZ疫苗，而上月拜登已提供了墨西哥、加拿大約400萬劑的AZ疫苗。

關於美國願意拿出AZ疫苗的原因，白宮新冠肺炎專員齊恩特指出，AZ疫苗雖已生產超過1000萬劑，但並未通過美國FDA審查，且美國已有其他獲得FDA核准的可靠疫苗（莫德納、輝瑞、嬌生等），因此美國選擇與其他國家共享AZ疫苗。

目前美國最終的AZ疫苗輸出量尚未確定，統計產線上尚有5000萬的劑量，預估將在5、6月裝運，而加、墨兩國已要求拜登政府提供其更多的劑量，且尚有數十個國家正在尋求新冠肺炎疫苗來源。

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