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叫不到救護車 印男被迫將染疫身亡父親屍體綁車頂送火葬場

聯合新聞網 / 綜合報導
兒子被迫將染疫身亡的父親屍體綁車頂送進火葬場。圖／取自indiatoday
兒子被迫將染疫身亡的父親屍體綁車頂送進火葬場。圖／取自indiatoday

印度迎來新一波Covid-19疫情高峰。當地北方城市阿格拉（Agra）一名男子因救護車短缺，被迫將染疫而死的父親屍體綁在車頂上送進火葬場。兒子送葬畫面讓火葬場圍觀群眾一陣鼻酸。

印度媒體《今日印度》（India Today）報導，光是阿格拉每天就有超過600個Covid-19病例，過去9天則有35個死亡案例。但人們因為找不到支援的救護車，得等近6小時才能將Covid-19受害者屍體運送到火葬場。

報導指出，阿格拉私立醫院不接受Covid-19患者入院，阿格拉附近地區卻會將重症患者送往該市。

印度26日Covid-19單日通報病例352,991例達全球最高紀錄，而超過2,800件死亡案例亦突破歷史最高記錄。許多Covid-19患者在等不到醫院病床時只能在街頭等死。

首都新德里每4分鐘就有1人死去，患者幾乎佔滿所有重症病床。且因有過多的火化屍體需求，人們要求當局砍伐公園樹木以供燃燒屍體。

新冠肺炎 COVID-19 印度 火葬

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