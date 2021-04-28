快訊

逆轉！紅火案更二審宣判 辜仲諒一審判9年 今獲判無罪

中國27日新增確診新冠肺炎12例 全來自境外

中央社 / 台北28日電
中國27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例12例，全部是境外移入病例。 美聯社
中國27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例12例，全部是境外移入病例。 美聯社

中國官方發布，27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例12例，全部是境外移入病例；另新增疑似病例4例，都是在上海的境外移入病例。

中國國家衛健委官網發布，27日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，均為境外移入病例，其中廣東3例、四川3例、上海2例、天津1例、重慶1例、雲南1例、陝西1例。

境外移入現有確診病例272例，現有疑似病例7例。累計確診病例5624例。

27日，新增無症狀感染者17例，均為境外移入，尚在醫學觀察的無症狀感染者327例。

截至27日24時，中國大陸現有確診病例317例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬622例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者100萬6693人，尚在醫學觀察的密切接觸者7807人。

香港特別行政區累計確診病例1萬1748例，死亡209例；澳門特別行政區49例，全部出院。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

大陸國家衞健委不允許虛擬網路醫院 以實現上下一體化監管

中國也有1:1大鋼彈了！自由鋼彈上海完工28日正式開幕

辛芷蕾同門陳坤加盟萬寶龍 李易峰上海表展大秀沛納海

上海居不易 生活成本取代香港成全球最高

相關新聞

疫情嚴峻 外交部：我援助製氧機本周末將運往印度

印度疫情嚴峻，外交部次長曹立傑今天表示，這周內第一批製氧機就會出發，將以華航貨機運送到印度，數量正積極籌備當中，對印度的...

叫不到救護車 印男被迫將染疫身亡父親屍體綁車頂送火葬場

印度一名男子因救護車短缺，被迫將感染Covid-19而死的父親屍體綁在車頂上送進火葬場。兒子送葬畫面讓火葬場圍觀群眾一陣鼻酸。

外交部：首批抗疫物資製氧機本週將運往印度

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情近日急遽升高，台灣將提供抗疫物資。外交部常務次長曹立傑今天表示，本週內首批的製氧機...

印度軍人集體吸蒸氣「預防新冠病毒」土法抗疫被批不科學

印度第二波疫情嚴重失控，民眾都要想方法自保。當地網路流傳一段影片，顯示多名軍人在吸蒸氣，聲稱可自我「消毒」，用來抵禦新冠病毒。當地傳媒指，事件發生於賈坎德邦（Jharkhand）邊境安全部隊（Border Security Force）軍營內，當地民眾還相信吸蒸氣可以治療呼吸道問題等，但報導強調，這種「家庭療法」沒有科學根據，批評BSF人員吹噓這些所謂「新技術」。事實上，這種吸蒸氣療法去年已傳出，有民眾用高壓鍋製造蒸氣來吸，當時已有許多網友質疑成效。

日本神奈川等3縣擴大防疫重點措施 下令餐廳禁酒

日本神奈川縣、埼玉縣與千葉縣因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，20日起在部分地區實施「防止蔓延等...

中國27日新增確診新冠肺炎12例 全來自境外

中國官方發布，27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例12例，全部是境外移入病例；另新增疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。