中國27日新增確診新冠肺炎12例 全來自境外

印度第二波疫情嚴重失控，民眾都要想方法自保。當地網路流傳一段影片，顯示多名軍人在吸蒸氣，聲稱可自我「消毒」，用來抵禦新冠病毒。當地傳媒指，事件發生於賈坎德邦（Jharkhand）邊境安全部隊（Border Security Force）軍營內，當地民眾還相信吸蒸氣可以治療呼吸道問題等，但報導強調，這種「家庭療法」沒有科學根據，批評BSF人員吹噓這些所謂「新技術」。事實上，這種吸蒸氣療法去年已傳出，有民眾用高壓鍋製造蒸氣來吸，當時已有許多網友質疑成效。

2021-04-28 10:24