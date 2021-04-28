中國27日新增確診新冠肺炎12例 全來自境外
中國官方發布，27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例12例，全部是境外移入病例；另新增疑似病例4例，都是在上海的境外移入病例。
中國國家衛健委官網發布，27日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，均為境外移入病例，其中廣東3例、四川3例、上海2例、天津1例、重慶1例、雲南1例、陝西1例。
境外移入現有確診病例272例，現有疑似病例7例。累計確診病例5624例。
27日，新增無症狀感染者17例，均為境外移入，尚在醫學觀察的無症狀感染者327例。
截至27日24時，中國大陸現有確診病例317例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬622例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者100萬6693人，尚在醫學觀察的密切接觸者7807人。
香港特別行政區累計確診病例1萬1748例，死亡209例；澳門特別行政區49例，全部出院。
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