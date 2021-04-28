印度軍人集體吸蒸氣「預防新冠病毒」土法抗疫被批不科學

印度第二波疫情嚴重失控，民眾都要想方法自保。當地網路流傳一段影片，顯示多名軍人在吸蒸氣，聲稱可自我「消毒」，用來抵禦新冠病毒。當地傳媒指，事件發生於賈坎德邦（Jharkhand）邊境安全部隊（Border Security Force）軍營內，當地民眾還相信吸蒸氣可以治療呼吸道問題等，但報導強調，這種「家庭療法」沒有科學根據，批評BSF人員吹噓這些所謂「新技術」。事實上，這種吸蒸氣療法去年已傳出，有民眾用高壓鍋製造蒸氣來吸，當時已有許多網友質疑成效。

印度疫情確診數字不斷創新高的同時，當地又爆出醫療用品不足、缺床缺氧氣等問題，當地人正想方設法抗疫，民眾更想出一些「家庭療法」，覺得可增強免疫力。

日前，Twitter上廣傳一段賈坎德邦邊境安全部隊在軍營內一起吸蒸氣影片，片段所見士兵圍起來吸高壓鍋的蒸氣，原理是透過高壓鍋噴出蒸氣，再經分支管道從多個接口釋出。

當地傳媒指，部隊用壓力鍋釋出蒸氣，連接臨時蒸氣吸入系統，每個接口的末端都接上1個切開的寶特瓶，模仿氧氣面罩，片段中正有士兵在吸蒸氣，他們用管道隔出8個接口，供8個人同時吸蒸氣。一班士兵坐着齊齊吸蒸氣，相信可以「自我消毒」，更有當地警察局人員在Twitter分享影片，指軍營提供了蒸氣供學員使用，希望他遠離病毒。

印媒批評BSF人員吹噓這種「預防COVID-19的創新技術」，不過除了抗疫用途，當地有民眾相信這種蒸氣療法同時可以治療呼吸道或充血問題。惟印媒指出，這種方法完全不科學，提醒預防新冠病毒的最好辦法是戴口罩及經常洗手。

這種抗疫「土法」其實早於去年傳出，有民眾在廚房利用高壓鍋製造蒸氣，然後用塑膠水管導引，不停噴在身上殺滅病毒。雖然當時就有網友笑稱這是「創新方法」，但許多人都認為這樣吸根本沒用，傳媒亦強調這是無科學實證的方法。

印度流傳吸食壓力鍋蒸氣的家庭式療法來對抗疫情，但當地媒體強調此方法並無科學根據。圖／取自 Twitter

延伸閱讀：

雙重變種病毒B1617、醫院缺氧、集體火葬 9件事了解印度疫情實況

印度疫情｜印度理論可1天生產7100噸氧氣 為何仍出現氧氣短缺？

文章授權轉載自《香港01》