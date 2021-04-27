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加拿大安省疫情加劇 聯邦政府組醫療隊、紅十字會也加入援助行動

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
加拿大軍方派遣由護理人員、醫療技術人員及加拿大部隊成員組成的多用途醫療援助小組，前往安大略省提供支援。(photo by @Sunnybrook twitter)
加拿大軍方派遣由護理人員、醫療技術人員及加拿大部隊成員組成的多用途醫療援助小組，前往安大略省提供支援。(photo by @Sunnybrook twitter)

加拿大安大略省疫情加劇，向軍方及紅十字會求助。安大略省受第3波疫情衝擊，重症患者數激增，對此聯邦政府表示，已派遣由護理人員、醫療技術人員及加拿大部隊成員組成的醫療小組前往支援，並資助紅十字會的調動，幫助安大略省度過疫情危機。

根據《Delta Optimist》與《CTV News》報導，加拿大安大略省受到第3波新冠疫情衝擊，導致重症患者數激增，安大略省政府26日表示，已要求軍方提供協助，而聯邦政府發表聲明回應，軍方將派遣由護理人員、醫療技術人員及加拿大部隊成員組成的多用途醫療援助小組提供支援。

此外，聯邦政府表示將資助加拿大紅十字會的調動，視情況增減醫療機構內的人員。安大略省檢察長瓊斯表示，除了要求衛生人力資源外，他們正在尋求後勤和營運上的支持，來增加面對新冠疫情衝擊的抵抗力。

其他幾個省份在26日也實施新的公共防疫限制，來應對各自的疫情挑戰，當中新斯科舍省宣布關閉哈利法克斯地區學校2週，亞伯達省、緬尼托巴省、安大略省、魁北克省等則計劃、或已展開擴大疫苗施打的計畫。

根據加拿大衛生部報告，截至26日，有2271人因新冠疫情住院，其中877人入住加護病房、605人使用呼吸器。此外，官員們表示，實際的住院人數可能更高，因為部分醫療機構沒有在周末提交染疫數據。

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