疫苗嚴重交付不足 歐盟正式起訴阿斯利康

歐委會一發言人宣布，已向比利時法院提起訴訟，此舉亦代表了27個成員國。

過去數月，這家英國-瑞典制造商曾多次單方面大幅削減對歐盟的新冠疫苗供應。第一季度，原定1.2億劑疫苗中只有3000萬劑進入了27個成員國。根據最新數據，第二季度計將是7000萬劑，而原定數量為1.8億劑。

關係緊張已久

從歐委會角度來看，該制造商由此違反了2020年8月的一項歐盟框架協議。根據該協議， 歐盟委員會共向阿斯利康訂購3億劑。另外1億劑的選擇權未予行使。

歐盟委員會和該公司之間的關係已長期緊張，一大原因是，英國本國幾乎沒有受到供應影響。為此，歐盟實施出口控制，一批從義大利運往澳大利亞的25萬支阿斯利康疫苗便被阻止。

此前，歐委會已對該公司啟動調解程序。現在的訴訟則是後續步驟。不過，供應不足狀態不太可能因此改變。

疫苗只在有限範圍內使用

目前，歐盟國家注射的疫苗大都來自德－美制造商BioNtech/輝瑞。除阿斯利康外，莫德納和強生公司疫苗也被許可在歐盟上市。

一段時間來，阿斯利康疫苗在多個歐盟國家的使用受到限制，原因是，它被懷疑同發生極常罕見的腦血栓病例有關。不過，該款疫苗仍繼續獲得歐盟藥品管理局（EMA）的無限制許可。

（德新社，路透社）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】