聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫苗嚴重交付不足 歐盟正式起訴阿斯利康
歐委會一發言人宣布，已向比利時法院提起訴訟，此舉亦代表了27個成員國。
過去數月，這家英國-瑞典制造商曾多次單方面大幅削減對歐盟的新冠疫苗供應。第一季度，原定1.2億劑疫苗中只有3000萬劑進入了27個成員國。根據最新數據，第二季度計將是7000萬劑，而原定數量為1.8億劑。
關係緊張已久
從歐委會角度來看，該制造商由此違反了2020年8月的一項歐盟框架協議。根據該協議， 歐盟委員會共向阿斯利康訂購3億劑。另外1億劑的選擇權未予行使。
歐盟委員會和該公司之間的關係已長期緊張，一大原因是，英國本國幾乎沒有受到供應影響。為此，歐盟實施出口控制，一批從義大利運往澳大利亞的25萬支阿斯利康疫苗便被阻止。
此前，歐委會已對該公司啟動調解程序。現在的訴訟則是後續步驟。不過，供應不足狀態不太可能因此改變。
疫苗只在有限範圍內使用
目前，歐盟國家注射的疫苗大都來自德－美制造商BioNtech/輝瑞。除阿斯利康外，莫德納和強生公司疫苗也被許可在歐盟上市。
一段時間來，阿斯利康疫苗在多個歐盟國家的使用受到限制，原因是，它被懷疑同發生極常罕見的腦血栓病例有關。不過，該款疫苗仍繼續獲得歐盟藥品管理局（EMA）的無限制許可。
（德新社，路透社）
© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言