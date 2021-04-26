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印度新冠疫情失控！超級富豪搭乘私人飛機「逃往」英國

香港01 / 童木
印度新冠疫情失控，許多醫院連氧氣供應都有問題。新德里一名等待空病床住院的新冠患者，24日搭車在一座錫克教廟宇附近，呼吸該廟免費提供的氧氣。 圖／美聯社
印度新冠疫情失控，許多醫院連氧氣供應都有問題。新德里一名等待空病床住院的新冠患者，24日搭車在一座錫克教廟宇附近，呼吸該廟免費提供的氧氣。 圖／美聯社

印度新冠肺炎COVID-19）疫情防控幾乎「失守」，國內的政治、經濟都面臨了重大風險。

「印度超級富豪乘坐私人飛機逃離世界上新冠肺炎疫情最嚴重的地方」，美國《野獸日報》4月24日以此為題刊發報道。報道援引《泰晤士報》消息稱，當地時間4月24日凌晨4時之前，8架搭載着印度超級富豪的私人飛機降落在倫敦機場。最後一架抵達的豪華客機於凌晨3時15分降落，這距離英國對印度的限制措施生效僅有44分鐘。

報導介紹説，英國近日將印度列入新冠肺炎疫情「紅色名單」。從4月24日起，任何從印度返回的英國人都必須在政府批准的酒店隔離10天；所有非英國、非愛爾蘭公民如果在過去10天內到過印度，將被完全禁止進入英國。

報道稱，這些私人飛機上的乘客是為了逃離印度國內「難以想像的恐怖」。

延伸閱讀：

印度確診創世界紀錄 美歐亞部分疫情反覆變差

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 印度 超級富豪

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