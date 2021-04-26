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全球「搶救印度」大作戰？每日35萬染疫的斷氣浩劫

華大基因檢測病毒出錯 港專家籲暫停服務

中央社 / 香港26日電

中國大陸華大基因香港化驗所近日疑似在檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒時發生錯誤，相關專家建議，應暫停華大基因的檢測服務。

華大基因在港的化驗所是港府認可的COVID-19病毒檢測機構之一，但近期接連發生事故，包括上週傳出兩個陽性樣本污染了28個樣本，以及懷疑採樣不當，未能在一名感染變種病毒的菲律賓幫傭身上驗出病毒。

食物及衛生局昨天已要求華大基因就事件提交報告，在收到調查報告前，當局會暫停委派其流動採樣服務。

此外，當局會新增委派一家承辦商負責指定檢疫酒店的檢測，也不排除減少採用華大基因向政府提供的其他檢測服務。

商業電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在該台節目上說，華大基因部分檢測過程出現問題，包括採樣水準受質疑、實驗室樣本交叉污染，有需要暫停華大基因的檢測服務。

但他指出，華大基因負責相當多的檢測，如果突然暫停其服務，可能會影響檢測樣本提交，當局需要研究替代方案。

新冠肺炎 COVID-19

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