大陸25日新增11例新冠肺炎確診 皆境外移入

大陸25日新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，25日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例，分別為雲南3例、上海2例、四川2例、江蘇1例、福建1例、廣東1例、陝西1例。

境外移入現有確診病例265例，現有疑似病例6例。累計確診病例5601例，累計治癒出院病例5336例，無死亡病例。

無症狀感染者新增18例，都是境外移入。當日轉為確診病例1例、解除醫學觀察14例，尚在醫學觀察的無症狀感染者325例，其中為314例境外移入。

截至4月25日24時，中國大陸現有確診病例311例，累計治癒出院病例8萬5652例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬0599例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者100萬5931人，尚在醫學觀察的密切接觸者8810人。

香港特別行政區累計確診1萬1736例，其中出院1萬1354例，死亡209例；澳門特別行政區累計確診49例，皆已出院。