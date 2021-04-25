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全球新冠疫苗接種超10億！ 美中印3國占一半以上

德國之聲 / 德國之聲

法新社援引官方數據報道，截至周六晚間，全球已經注射了10.02億劑新冠疫苗。美國、中國和印度這三個國家佔了其中的一半以上。

就接種人口比例而言，法新社的統計顯示，以色列處於領先地位，《世界報》報道稱以色列80%以上的人已經打了兩針疫苗。其次是阿拉伯聯合酋長國，佔51%，英國佔49%，美國佔42%。

歐盟到目前為止已經接種了1.28億劑疫苗，整個歐盟的疫苗接種率為21%。歐盟疫苗接種的領跑者是馬耳他，那裡47%的居民已經接種了疫苗。其次是匈牙利，有37%。在德國，根據羅伯特-科赫研究所的數據，目前疫苗接種率為22.8%。

12個國家沒有接種任何疫苗

按照和貧困國家分享疫苗的Covax倡議——盡管疫苗接種行動現在也已經在大多數貧窮國家開始，但迄今為止，疫苗接種主要是富國的特權。

那些被世界銀行定義為高收入國家的人口共佔世界人口的16%，但卻注射了47%的疫苗劑量。在12個國家，新冠疫苗接種仍未開始。

目前接種最廣泛的是由英國-瑞典公司阿斯利康制造的疫苗。在接種覆蓋的207個國家和地區中，有三分之二的國家和地區已經接種了這個疫苗。到目前為止，BioNTech/輝瑞公司的疫苗已經在44%的國家使用。

每兩個英國人中就有一個已經接種了疫苗

最近從倫敦傳出了另一個成功的故事：英國總人口的一半以上現在已經接受了第一次新冠肺炎的疫苗接種。根據政府的數字，截至周五，約有3350萬英國人接受了他們的第一次注射--超過1200萬人已經接受了第二次注射。據估計，總共有6680萬人生活在英國。那裡已經有超過15萬人死於該病毒。

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新冠肺炎 COVID-19 輝瑞

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