怕新冠病毒不如小心駕駛保命 泰創意廣告：死於車禍多75人
新冠肺炎（COVID-19）令人聞風喪膽，引來民眾注重衛生，加倍提防中招，但明明同樣會奪走性命的超速駕駛議題，偏偏乏人關注，部分司機甚至繼續風馳電掣，到底新型肺炎病毒恐怖，還是魯莽司機可怕？泰國有爆笑廣告呼籲，民眾要好像害怕新冠肺炎一樣害怕超速，以減低交通風險。
YouTube頻道「廣告裁判」不時上載不同國家的有趣廣告，這次介紹泰國一則沒有對白的廣告，全程只有環境聲音，而「新型冠狀病毒」則被擬人化，穿上紅色緊身衣在街頭現身，嚇得民眾紛紛逃走，或迅速戴上口罩。
正當病毒揚揚得意之際，一批全身穿上保護裝備的檢疫人員帶齊工具，到場捉拿病毒，這次輪到病毒急逃，但逃走歸逃走，病毒過馬路時還是會按照遵守交通規則，當燈號轉綠時才通行，但有機車騎士卻沒有遵守交通規則，高速駛至撞向病毒，畫面突然轉黑，隨後見到人車躺在地上，騎士昏迷不醒，地面留下大量血迹。
畫面此時播出一大段泰文，內容提及如果民眾要好像害怕新型肺炎般，一樣害怕超速就好了，僅去年12月8日，泰國交通事故造成的死亡人數，比新型肺炎死亡人數多75人，呼籲司機小心駕駛。
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文章授權轉載自《香港01》
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