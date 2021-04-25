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超怕印度疫情 各國紛頒布禁飛令

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
印度疫情瘋狂惡化，導致對其作出旅遊限制的國家不斷增加，目前已超過10多個國家，而且數字持續上升中。圖／photo from Wikimedia
印度疫情瘋狂惡化，導致對其作出旅遊限制的國家不斷增加，目前已超過10多個國家，而且數字持續上升中。圖／photo from Wikimedia

針對印度疫情復燃、每日新例數屢創新高，由於印度有變種病毒B1617，像是在英國近期國際旅遊新例大多數都是帶原B1617，直觀選擇就是將印度列為紅色名單（高度危險），截至目前頒布禁飛印度、嚴重警告的國家地區已突破雙位數，更持續累積中，應對手段包含最強烈的禁飛令（加拿大、紐西蘭等），或是對入境者強制隔離嚴防（法、澳）。

對印度旅遊限制

印度新冠新例連日創新高，整體疫情失去控制成為全球關注焦點，而印度變種的B1617病毒成為最明顯標的，全球18個國家都發現印度變種疫情的病例，《今日商業網》就報導，英國公衛部長漢考克透露，英國發現近期染疫遊客多出現印度變種B1617，除了進行實驗分析疫苗抗藥性、特徵、感染力，也直接把印度放入旅遊紅色名單（高度危險），新制即將上路，意味著只要不是該國公民，只要在過去10天內去過印度的人都無法入境英國。

英國並非首個針對印度的國家，根據《飛行網》統計，實施印度禁飛令與調高旅遊等級的國家名單列不斷拉長，截至25日已突破15個國家、地區，防治手段從最強烈的禁飛，到強制隔離旅客都有。

禁飛令、強制隔離

據《外媒》整理，包含加拿大、紐西蘭、阿聯酋、香港、沙國、新加坡、印尼等都實施禁飛令，科威特、伊朗則是最新加入行列的，共計超過10個國家、地區禁飛印度航班，或是禁止近期飛過印度的旅客入境。

而美國、法國、澳洲等國則是採用強制隔離手段，據《海灣新聞網》整理，法國雖然沒有全面禁飛印度，但對來自印度的旅客實施10天的強制隔離，澳洲則是有很多公民從印度返鄉，只是大幅削減班機數，並配合14天強制隔離，而美國CDC強烈建議國民不要飛印度，若有證明必須前往，都得接種過疫苗，並配合隔離，不再只需篩檢。

各國對印度的旅遊限制，最大受害者就是航空公司，像是阿聯酋航空公司就提到，英國飛印度的航班是收入的金雞母，印度是航空公司串連歐、非、美的重要樞紐，雖然一度因疫苗接種恢復航空旅遊，但現在將隨著印度疫情惡化、禁飛令，迎來海灣國家航空業凜冬。

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