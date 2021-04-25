重返日常生活難 美國新冠肺炎感染疑慮仍在

隨著疫苗施打擴大，美國逐步開始回到疫前生活，然而大學教授指出，遠距教學已經改變了生活作息以及習慣，重返通勤日常比想像中來得困難。此外，尚未施打疫苗、缺乏新冠肺炎保護力的孩子，如何在保持健康的前提下恢復社會接觸，也造成美國父母的不安。

改變「新常態」不簡單

遠距工作下，人與人之間的交流被大幅減少，並削弱了人們的社交能力，心理學家克里斯汀·卡彭特說，Z世代與千禧世代的年輕人特別期待回到辦公室，以重新取得社交機會、累積社會資本，並減輕疫情孤獨。

但佛羅里達國際大學管理系主任拉維·加延德蘭對《美國之音》指出，在疫情下，人們已經習慣了遠距的「新常態」，要調整回疫情前的工作模式，「不像打開開關那麼簡單」，且過程會令人格外疲憊。

另一方面，疫情帶給人們的恐慌與壓力從未消失，組織心理學家凱瑟琳·斯沃迪進一步指出，民眾必須重新規劃交通路徑、適應辦公室生態，包括如何與對疫情觀點不同的同事相處、修復同儕與主管關係等，可能造成更嚴重的社交焦慮，因此從遠距工作回到辦公室工作，遠比疫情初期推廣遠距工作來得困難。

小孩還沒打疫苗

此外，據《NBC》報導，對於拜登日前喊出「重回學校」的策略，密歇根州立大學助理教授布林克斯說，由於孩子尚未接種疫苗，加上學校無法提供足夠的社交距離，父母不見得願意將孩子送回學校，而她自己的孩子在接種疫苗前，仍會繼續維持遠距學習的模式，避免遭到感染。

在父母接種疫苗、具有對新冠肺炎保護力的狀況下，很有可能在不自覺的狀況下將病毒帶給孩子，因此教育心理學家米凱萊·波巴指出，美國父母現在仍不能放下對疫情的警戒心，並仍須在日常生活中與外界保持適當的社交距離。

自4月16日起，美國全面開放16歲以上的民眾接種新冠肺炎疫苗，但尚未確定16歲以下年輕人接種疫苗的日期，據美國疾管署數據，青少年與兒童更容易感染輕度新冠肺炎，但死亡率也遠低於成年人。

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